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Вингер Динамо продолжит свою карьеру в азербайджанском ФК Сабах
Клубы между собой договорились о трансфере игрока
Фото: ФК Динамо Київ
Азербайджанский ФК "Сабах" договорился с киевским "Динамо" о трансфере ямайского вингера Кахима Перриса.
"Спасибо Кахиму за время, проведенное в "Динамо", и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.
Напомним, в "Динамо" футболист перешел в сентябре 2022 года из словенского "Копера". Игрок весь прошлый сезон выступал за "Сабах" на правах аренды.
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Источник:fc dynamo
Опубликовал: Екатерина Власова
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