  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Вингер Динамо продолжит свою карьеру в азербайджанском ФК Сабах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Вингер Динамо продолжит свою карьеру в азербайджанском ФК Сабах

Премьер-лига

Клубы между собой договорились о трансфере игрока

Вингер Динамо продолжит свою карьеру в азербайджанском ФК Сабах

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Азербайджанский ФК "Сабах" договорился с киевским "Динамо" о трансфере ямайского вингера Кахима Перриса.

"Спасибо Кахиму за время, проведенное в "Динамо", и желаем успехов в дальнейшей карьере", - говорится в заявлении клуба.

Напомним, в "Динамо" футболист перешел в сентябре 2022 года из словенского "Копера". Игрок весь прошлый сезон выступал за "Сабах" на правах аренды.

По теме
yellow-arrow
Шандрук: В прошлом сезоне у Вереса был несколько раздутый состав
yellow-arrow
Оболонь продлила контракт с 37-летним Рыбкой
yellow-arrow
Сирота: Лучший вариант - обыграть Бельгию. Считаю, это нам по силам
Динамо (Киев) Сабах (Баку)
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
fc dynamo
Опубликовал: Екатерина Власова
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости