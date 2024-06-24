Ворскла подпишет нигерийского форварда, который в прошлом сезоне играл за Черноморец

26-летний нигерийский нападающий Самсон Иеде вскоре покинет датский "Хорсенс", чтобы присоединиться к "Ворскле".

По информации издания ТірѕЬІаԁеt, украинский клуб уже договорился с датчанами о продаже, а завершение сделки ожидается в ближайшее время.

Иеде хорошо знаком с АПЛ, поскольку выступал за "Черноморец" в прошлом сезоне на правах аренды. За украинский клуб футболист сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.