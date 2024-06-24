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Ворскла подпишет нигерийского форварда, который в прошлом сезоне играл за Черноморец
Вскоре клуб сообщит об этом официально
Getty Images/Global Images Ukraine
26-летний нигерийский нападающий Самсон Иеде вскоре покинет датский "Хорсенс", чтобы присоединиться к "Ворскле".
По информации издания ТірѕЬІаԁеt, украинский клуб уже договорился с датчанами о продаже, а завершение сделки ожидается в ближайшее время.
Иеде хорошо знаком с АПЛ, поскольку выступал за "Черноморец" в прошлом сезоне на правах аренды. За украинский клуб футболист сыграл 29 матчей, в которых забил 2 гола и отдал 3 ассиста.
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Источник:ТірѕЬІаԁеt
Опубликовал: Екатерина Власова
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