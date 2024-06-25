Малиновский о Полесье: Надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше

Футболист "Дженоа" высказался по поводу текущего положения дел в УПЛ.

“Рад, что “Кривбасс” Вернидуба стал бронзовым призером. Родной Житомир, родное "Полесье"? Также рад, но многое еще впереди, нужно работать, конечно. Инвестировали много в команду, поэтому надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше.

"Карпаты" сейчас поднимаются, строятся базы, инфраструктура для команд. Это очень классно для повышения".