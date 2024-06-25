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Малиновский о Полесье: Надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше
Руслан оценил уровень украинской Премьер-лиги
Pianeta Genoa
Футболист "Дженоа" высказался по поводу текущего положения дел в УПЛ.
“Рад, что “Кривбасс” Вернидуба стал бронзовым призером. Родной Житомир, родное "Полесье"? Также рад, но многое еще впереди, нужно работать, конечно. Инвестировали много в команду, поэтому надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше.
"Карпаты" сейчас поднимаются, строятся базы, инфраструктура для команд. Это очень классно для повышения".
"То же могу сказать о "Рухе", что молодые ребята играют, и какой футбол они показывают – это очень классно. Молодые из академии ребята выходят, видно, футбольная школа и база в тактическом плане – насколько они понимают, как должны играть. "Рух" показывает очень высокую интенсивность", – считает полузащитник.
Руслан играл в УПЛ только в составе "Зари" (2014-2015, 44 матча).
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