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Малиновский о Полесье: Надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше

Премьер-лига
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Руслан оценил уровень украинской Премьер-лиги

Малиновский о Полесье: Надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше

Pianeta Genoa

Новина українською

Футболист "Дженоа" высказался по поводу текущего положения дел в УПЛ.

“Рад, что “Кривбасс” Вернидуба стал бронзовым призером. Родной Житомир, родное "Полесье"? Также рад, но многое еще впереди, нужно работать, конечно. Инвестировали много в команду, поэтому надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше.

"Карпаты" сейчас поднимаются, строятся базы, инфраструктура для команд. Это очень классно для повышения".

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"То же могу сказать о "Рухе", что молодые ребята играют, и какой футбол они показывают – это очень классно. Молодые из академии ребята выходят, видно, футбольная школа и база в тактическом плане – насколько они понимают, как должны играть. "Рух" показывает очень высокую интенсивность", – считает полузащитник.

Руслан играл в УПЛ только в составе "Зари" (2014-2015, 44 матча).

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Руслан Малиновский
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Источник:
Sportarena
Опубликовал: Александр Симченко
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