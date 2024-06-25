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Официально: Татарков покинул Кривбасс
С футболистом не продлили контракт
Скриншот: канал Кривбасса на YouTube
Никита присоединился к криворожской команде летом 2021 года. Тогда он ушел из ереванского "Пюника" на правах свободного агента.
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В составе бронзового призера УПЛ полузащитник сыграл 61 матч (5 ассистов). В прошлом сезоне потерял место в основе и выходил на поле в 17 встречах.
Лучший период в своей карьере Татарков провел в Одессе. В составе "Черноморца" игрок выступал с 2016 по 2019 год (72 поединка, 9 результативных действий).
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Источник:Сайт ФК "Кривбас"
Опубликовал: Александр Симченко
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