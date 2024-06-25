  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Официально: Татарков покинул Кривбасс
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Официально: Татарков покинул Кривбасс

Премьер-лига
Обновлено

С футболистом не продлили контракт

Официально: Татарков покинул Кривбасс

Скриншот: канал Кривбасса на YouTube

Новина українською

Никита присоединился к криворожской команде летом 2021 года. Тогда он ушел из ереванского "Пюника" на правах свободного агента.

Читайте также: Двое игроков летом уйдут из Кривбасса

В составе бронзового призера УПЛ полузащитник сыграл 61 матч (5 ассистов). В прошлом сезоне потерял место в основе и выходил на поле в 17 встречах.

Лучший период в своей карьере Татарков провел в Одессе. В составе "Черноморца" игрок выступал с 2016 по 2019 год (72 поединка, 9 результативных действий).

По теме
yellow-arrow
Малиновский о Полесье: Надеемся, что следующий сезон будет гораздо лучше
yellow-arrow
Шахтер прибыл в Словению и начал свой летний сбор. ФОТО
yellow-arrow
Ворскла подпишет нигерийского форварда, который в прошлом сезоне играл за Черноморец
Кривбасс (Кривой Рог) Никита Татарков
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
Сайт ФК "Кривбас"
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости