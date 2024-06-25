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Нидерландец Лонвейк вернулся в расположение Динамо после аренды
Судя по всему, в этот раз Джастин останется
Фото: ФК Динамо Київ
Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк вернулся в киевское "Динамо".
По информации пресс-служба "Динамо", 24-летний футболист вернулся в расположение столичного клуба. Отмечается, что Лонвейк уже прошел медосмотр и начинает подготовку к новому сезону.
Напомним, что прошлый сезон Джастин провел в бельгийском "Андерлехте" и нидерландской "Фортуне" на правах аренды. За этот период времени Лонвейк отличился 3 забитыми мячами и 3 ассистами в 19 сыгранных матчах.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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Kondor (Веселе)
25.06.2024 в 12:38
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