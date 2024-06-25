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Нидерландец Лонвейк вернулся в расположение Динамо после аренды

Премьер-лига
Обновлено

Судя по всему, в этот раз Джастин останется

Нидерландец Лонвейк вернулся в расположение Динамо после аренды

Фото: ФК Динамо Київ

Новина українською

Нидерландский полузащитник Джастин Лонвейк вернулся в киевское "Динамо".

По информации пресс-служба "Динамо", 24-летний футболист вернулся в расположение столичного клуба. Отмечается, что Лонвейк уже прошел медосмотр и начинает подготовку к новому сезону.

Напомним, что прошлый сезон Джастин провел в бельгийском "Андерлехте" и нидерландской "Фортуне" на правах аренды. За этот период времени Лонвейк отличился 3 забитыми мячами и 3 ассистами в 19 сыгранных матчах.

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Динамо (Киев) Фортуна (Ситтард) Джастин Лонвейк
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Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Kondor (Веселе)
25.06.2024 в 12:38
Ашо зробиш?
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Комментарии 1
Kondor (Веселе)
25.06.2024 в 12:38
Ашо зробиш?
Ответить
1
0

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