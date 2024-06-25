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Новая роль в клубе. Чеснаков вошел в тренерский штаб Ворсклы
Легенда полтавцев остался в системе команды
ФК Ворскла
Владимир Чеснаков официально вошел в тренерский штаб первой команды "Ворсклы". Об этом сообщил официальный сайт полтавского клуба.
Отмечается, что эту новость на общем собрании перед тренировкой встретили аплодисментами, поздравив 36-летнего экс-футболиста с началом нового этапа большой футбольной жизни.
Напомним, 21 мая 2024 года Чеснаков объявил о завершении профессиональной карьеры, которую он полностью провел в составе "Ворсклы". С 2006 года Владимир записал на свой счет 17 голов и 10 результативных передач в 416 матчах.
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