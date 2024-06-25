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Суркис-младший заменит Бущана в Динамо на время игр сборной Украины на Евро-2024
Именитое пополнение
fcdynamo.com
18-летний голкипер Вячеслав Суркис начнет учебно-тренировочные сборы вместе с первой командой "Динамо". Об этом сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас.
По информации источника, причиной этого решения стало отсутствие основного голкипера киевской команды Георгия Бущана, который на данный момент выступает со сборной Украины на чемпионате Европы-2024.
Ранее Суркис-младший стал чемпионом Украины на молодежном уровне в составе "Динамо" U19, приняв участие в 29 матчах.
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Источник:Telegram
Опубликовал: Александр Бураков
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