Два игрока Полесья могут бесплатно перейти в Верес - источник

Игроки "Полесья" Евгений Морозко и Даниил Чечер в ближайшее время должны пополнить состав "Вереса".

Как сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас, клубу удалось достичь с Морозко договоренности о полноценном сотрудничестве. На днях у латераля завершается контракт с "Полесьем", а новый в Житомире ему не предложили.

Напомним, что Евгений провел в "Вересе" вторую половину прошлого сезона на правах аренды.

Также в Ровно может прибыть очередное подкрепление из "Полесья" в лице Даниила Чечера. Потенциальный трансфер 19-летнего центрбека так же будет бесплатным.