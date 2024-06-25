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Два игрока Полесья могут бесплатно перейти в Верес - источник
Опытный латераль и перспективный центрбек
Фото: НК Верес
Игроки "Полесья" Евгений Морозко и Даниил Чечер в ближайшее время должны пополнить состав "Вереса".
Как сообщает журналист-инсайдер Игорь Бурбас, клубу удалось достичь с Морозко договоренности о полноценном сотрудничестве. На днях у латераля завершается контракт с "Полесьем", а новый в Житомире ему не предложили.
Напомним, что Евгений провел в "Вересе" вторую половину прошлого сезона на правах аренды.
Также в Ровно может прибыть очередное подкрепление из "Полесья" в лице Даниила Чечера. Потенциальный трансфер 19-летнего центрбека так же будет бесплатным.
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