Лонвейк: Счастлив вернуться в Динамо - начинаю все с чистого листа

Полузащитник "Динамо" Джастин Лонвейк, который вернулся в "бело-синих" после сезона, проведенного в аренде в бельгийском "Андерлехте" и нидерландской "Фортуне", поделился эмоциями после возвращения в Киев.

"Я очень счастлив, что вернулся в "Динамо". Вчера уже провел свою первую тренировку с командой.

Очень хорошо себя чувствую. Отдохнул после непростого сезона. Он начался для меня достаточно тяжело, но вторую часть можно отметить со знаком "плюс".

Теперь я здесь, в Киеве, можно сказать, начинаю все с чистого листа", - сказал Лонвейк.