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Вторая группа игроков Динамо прошла медобследование
Киевляне возвращаются к работе
fcdynamo.com
Сегодня состоялся второй день традиционного предсезонного медобследования игроков первой команды "
С самого утра игроки начали прибывать в больницу, чтобы поочередно посещать кабинеты профильных специалистов, проходить тесты и сдавать анализы.
Напомним, команда Александра Шовковского начала работу в воскресенье, проведя первую тренировку на тренировочной базе в Вите-Литовской. В течение двух дней, в понедельник и вторник утром, две группы прошли плановое медобследование, вечером проводя тренировки.
О состоянии игроков "Динамо" после отпуска рассказал врач команды Игорь Конивец:
- Два раза в год футболисты должны проходить медицинские обследования, чтобы мы могли лучше контролировать их состояние - физическое, эмоциональное, психологическое. Во время плановых медобследований игроки обязательно проходят исследования ЭХО сердца, УЗИ брюшной полости, обследование сосудов головы и шеи, консультации у лора, невропатолога и общий анализ крови. Ребята находятся в хорошем настроении, физическая форма неплохая. Видно, что ребята поддерживали диету, свое физическое состояние.
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