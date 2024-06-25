Вторая группа игроков Динамо прошла медобследование

Сегодня состоялся второй день традиционного предсезонного медобследования игроков первой команды " Динамо ".

С самого утра игроки начали прибывать в больницу, чтобы поочередно посещать кабинеты профильных специалистов, проходить тесты и сдавать анализы.

Напомним, команда Александра Шовковского начала работу в воскресенье, проведя первую тренировку на тренировочной базе в Вите-Литовской. В течение двух дней, в понедельник и вторник утром, две группы прошли плановое медобследование, вечером проводя тренировки.

О состоянии игроков "Динамо" после отпуска рассказал врач команды Игорь Конивец: