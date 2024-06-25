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Вторая группа игроков Динамо прошла медобследование

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Вторая группа игроков Динамо прошла медобследование

fcdynamo.com

Михаил Черныш Автор UA-Футбол
Новина українською

Сегодня состоялся второй день традиционного предсезонного медобследования игроков первой команды "Динамо".

С самого утра игроки начали прибывать в больницу, чтобы поочередно посещать кабинеты профильных специалистов, проходить тесты и сдавать анализы.

Напомним, команда Александра Шовковского начала работу в воскресенье, проведя первую тренировку на тренировочной базе в Вите-Литовской. В течение двух дней, в понедельник и вторник утром, две группы прошли плановое медобследование, вечером проводя тренировки.

О состоянии игроков "Динамо" после отпуска рассказал врач команды Игорь Конивец:

- Два раза в год футболисты должны проходить медицинские обследования, чтобы мы могли лучше контролировать их состояние - физическое, эмоциональное, психологическое. Во время плановых медобследований игроки обязательно проходят исследования ЭХО сердца, УЗИ брюшной полости, обследование сосудов головы и шеи, консультации у лора, невропатолога и общий анализ крови. Ребята находятся в хорошем настроении, физическая форма неплохая. Видно, что ребята поддерживали диету, свое физическое состояние.

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