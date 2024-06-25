Не могут договориться по новому контракту. Один из лидеров Вереса может покинуть клуб

32-летний полузащитник " Вереса " Александр Кучеренко с большой вероятностью в ближайшее время покинет клуб.

Срок действия контракта футболиста истек еще 15 июня. По информации Sport.ua, клуб вел с Кучеренко переговоры о новом соглашении, однако предложенные игроку условия его не устраивают.

Кучеренко перешел в "Верес" летом прошлого года из "Ингульца" и провел за красно-черных 27 матчей во всех турнирах.

Ранее "Верес" покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук, Евгений Паст, Даниил Хондак и Жулио Сезар.