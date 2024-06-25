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Не могут договориться по новому контракту. Один из лидеров Вереса может покинуть клуб
Александр Кучеренко может покинуть клуб
Фото: інстаграм Кучеренка
32-летний полузащитник "
Срок действия контракта футболиста истек еще 15 июня. По информации Sport.ua, клуб вел с Кучеренко переговоры о новом соглашении, однако предложенные игроку условия его не устраивают.
Кучеренко перешел в "Верес" летом прошлого года из "Ингульца" и провел за красно-черных 27 матчей во всех турнирах.
Ранее "Верес" покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук, Евгений Паст, Даниил Хондак и Жулио Сезар.
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