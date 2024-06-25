  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. Не могут договориться по новому контракту. Один из лидеров Вереса может покинуть клуб
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

Не могут договориться по новому контракту. Один из лидеров Вереса может покинуть клуб

Премьер-лига
Обновлено

Александр Кучеренко может покинуть клуб

Не могут договориться по новому контракту. Один из лидеров Вереса может покинуть клуб

Фото: інстаграм Кучеренка

Новина українською

32-летний полузащитник "Вереса" Александр Кучеренко с большой вероятностью в ближайшее время покинет клуб.

Срок действия контракта футболиста истек еще 15 июня. По информации Sport.ua, клуб вел с Кучеренко переговоры о новом соглашении, однако предложенные игроку условия его не устраивают.

Кучеренко перешел в "Верес" летом прошлого года из "Ингульца" и провел за красно-черных 27 матчей во всех турнирах.

Ранее "Верес" покинули Денис Балан, Михаил Шестаков, Станислав Шарай, Василий Курко, Денис Янаков, Евгений Банада, Андрей Кухарук, Евгений Паст, Даниил Хондак и Жулио Сезар.

По теме
yellow-arrow
Шахтер объявил о подписании голкипера Колоса Фесюна
yellow-arrow
Вторая группа игроков Динамо прошла медобследование
yellow-arrow
Лонвейк: Счастлив вернуться в Динамо - начинаю все с чистого листа
Верес (Ровно) Александр Кучеренко
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
sport.ua
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости