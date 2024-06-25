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Шахтер объявил имя первого спарринг-партнера на летних сборах
Горняки постепенно вкатываются в предсезонную подготовку
фото из свободных источников
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29 июня "горняки" на сборах в Словении сыграют контрольный матч с "Сараевом" (Босния и Герцеговина).
Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
Трансляции спаррингов "оранжево-черных" на сборах доступна на YouTube-канале "Шахтера" и в клубном мобильном приложении.
Отметим, что «Сараево» 5 раз выигрывал чемпионат Боснии и Герцеговины и 7 раз брал национальный Кубок.
Минувший сезон «Сараево» завершил на 4-м месте в турнирной таблице чемпионата Боснии и Герцеговины.
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