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Шахтер объявил о подписании голкипера Колоса Фесюна
Контракт на 5 лет
shakhtar.com
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Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано на 5 лет.
Ранее была информация от СМИ, что ковалевский клуб получит за этот трансфер 2,2 миллиона евро.
Также якобы еще 30% от этой суммы получит агентская компания, представляющая интересы игрока, а это ProStar Вадима Шаблия.
Кирилл Фесюн является воспитанником черниговской "Юности", за академию которой выступал в 2015-2019 годах. В сентябре 2019-го перешел в полтавскую "Ворсклу", где играл в юношеской и молодежной командах. Летом 2021 года стал игроком "Колоса" и 18 сентября провел дебютный матч в УПЛ. В сезоне-2023/24 был основным вратарем ковалевской команды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Украины (31 пропущенный мяч, 12 сухих игр). Всего имеет 35 матчей в ЧУ.
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