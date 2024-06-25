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Шахтер объявил о подписании голкипера Колоса Фесюна

Премьер-лига
Обновлено

Контракт на 5 лет

Шахтер объявил о подписании голкипера Колоса Фесюна

shakhtar.com

Новина українською

"Шахтер" официально объявил о подписании 21-летнего голкипера "Колоса" Кирилла Фесюна.

Соглашение игрока с донецким клубом рассчитано на 5 лет.

Ранее была информация от СМИ, что ковалевский клуб получит за этот трансфер 2,2 миллиона евро.

Также якобы еще 30% от этой суммы получит агентская компания, представляющая интересы игрока, а это ProStar Вадима Шаблия.

Кирилл Фесюн является воспитанником черниговской "Юности", за академию которой выступал в 2015-2019 годах. В сентябре 2019-го перешел в полтавскую "Ворсклу", где играл в юношеской и молодежной командах. Летом 2021 года стал игроком "Колоса" и 18 сентября провел дебютный матч в УПЛ. В сезоне-2023/24 был основным вратарем ковалевской команды, приняв участие в 29 матчах чемпионата Украины (31 пропущенный мяч, 12 сухих игр). Всего имеет 35 матчей в ЧУ.

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Шахтер (Донецк) Колос (Ковалевка) Кирилл Фесюн
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Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Михаил Черныш
Комментарии
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Петруха
25.06.2024 в 19:36
Вот и писюна пристроили вечно вторым!
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Комментарии 1
Петруха
25.06.2024 в 19:36
Вот и писюна пристроили вечно вторым!
Ответить
0
1

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