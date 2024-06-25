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Динамо продолжает вести переговоры по Себальосу, но речь уже об аренде

Премьер-лига

Киевляне могут арендовать игрока на полгода

Динамо продолжает вести переговоры по Себальосу, но речь уже об аренде

Фото: Getty Images

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"Динамо" продолжает вести переговоры по трансферу 23-летнего центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса, сообщает "ТаТоТаке".

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По данным источника, киевский клуб все еще надеется найти компромисс с игроком и его клубом. В настоящее время прорабатывается концепция аренды колумбийца без обязательного права выкупа сроком на полгода.

Условия для футболиста останутся прежними, и сейчас главный вопрос переговоров — в согласии "Форталезы".

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Динамо (Киев) Брайан Себальос
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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