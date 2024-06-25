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Динамо продолжает вести переговоры по Себальосу, но речь уже об аренде
Киевляне могут арендовать игрока на полгода
Фото: Getty Images
"Динамо" продолжает вести переговоры по трансферу 23-летнего центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса, сообщает "ТаТоТаке".
По данным источника, киевский клуб все еще надеется найти компромисс с игроком и его клубом. В настоящее время прорабатывается концепция аренды колумбийца без обязательного права выкупа сроком на полгода.
Условия для футболиста останутся прежними, и сейчас главный вопрос переговоров — в согласии "Форталезы".
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Михаил Черныш
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