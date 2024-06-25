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В УПЛ-ТВ назвали топ-5 самых рейтинговых матчах сезона
На первом месте, конечно же, матч Шахтер – Динамо
upl.ua
В УПЛ-ТВ назвали 5 самых рейтинговых матчах минувшего чемпионата – все они были с участием "Динамо" и "Шахтера".
Это поединки "Шахтер" – "Динамо"; "Шахтер" – "Кривбасс"; "Металлист 1925" – "Динамо"; "Александрия" – "Динамо" и "Ворскла" – "Динамо".
Каждый собрал у экранов в среднем более 250 тысяч зрителей. А количество просмотров на YouTube-канале УПЛ за время работы УПЛ-ТВ с февраля 2024 достигло 13 миллионов.
В УПЛ-ТВ снова подчеркнули, что с нового сезона надеются на общий телепул со всеми командами чемпионата.
Напомним, что сейчас в так называемый телепул входят 13 команд Лиги. "Динамо", "Заря" и "Днепр-1" минувший сезон продолжали транслировать свои матчи на "плюсах".
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