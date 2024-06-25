Точка в будущем главного тренера Черноморца еще не поставлена

Эпопея с новым главным тренером бакинского "Нефтчи" продолжается. На днях в этом азербайджанском клубе произошли немалые изменения в руководящем штабе, что замедлило процесс определения наиболее оптимальной кандидатуры. По информации, полученной из компетентных источников, кроме украинца Романа Григорчука "Нефтчи" рассматривает еще несколько вариантов на роль рулевого команды. Это норвежец Хеннинг Берг, португалец Фернанду Сантуш и еще один специалист, имя которого держится в секрете. Первый из них запомнился своей успешной работой в шведском АИК, а второй много лет удачно работал со сборной Португалии. Сейчас Сантуш стоит у руля сборной Азербайджана, однако в футбольных кругах страны не против совмещения его работы в национальной команде и "Нефтчи".

А между тем сегодня одесский "Черноморец", главным тренером которого до 30 июня этого года является Роман Григорчук, провел первую после отпуска тренировку. "Моряки" собрались на клубной базе в Совиньоне, где и будут работать на протяжении всего летнего межсезонья, чередуя тренировки с контрольными играми.

В ближайшее время судьба Григорчука должна определиться окончательно.