Пономарев: Рух не будет отказываться от привычного для себя футбола. Наша философия - доверие молодежи

Главный тренер львовского "Руха" Виталий Пономарев рассказал о начале подготовки "желто-черных" к новому сезону.

"Мы собрались и с хорошим настроением с первого же дня приступили к работе. Все в команде рады видеть друг друга. Ребята во время отпуска имели индивидуальные задания и качественно готовились к началу нового сезона.

Результаты "Руха" во многом зависят от готовности игроков, поэтому летние сборы будут очень важными для команды. Мы поедем в Словению, ведь там нас ждут хорошие спарринг-партнеры. Думаю, это будет интересный опыт для игроков и команда качественно подготовится к старту УПЛ. В частности, у нас будут гораздо более сложные соперники, чем во время зимних сборов.

"Рух" и в дальнейшем будет придерживаться своих принципов и менять свой стиль мы не будем. Конечно, команда подкорректирует некоторые моменты, впрочем "Рух" не будет отказываться от того футбола, который мы привыкли демонстрировать.

Наша философия - доверие молодежи. Во время тренировок мы просматриваем игроков из Академии и определим, кто из команды U-19, или младших возрастных категорий поедут с нами на второй этап сборов, который пройдет в Словении. Тренерский штаб хочет привлекать как можно больше наших воспитанников и оценивает их готовность. Кто сможет качественно себя проявить - будет работать с первой командой. Некоторых наших игроков вызвали в олимпийскую сборную Украины, поэтому они не смогут пройти полноценный сбор с "Рухом". Поэтому молодежь из Академии будет иметь шанс показать свои лучшие качества.

В клубе смотрели за выступлениями Олега Федора в олимпийской сборной Украины на турнире Мориса Ревелло. Он достаточно хорошо себя проявил, отметился результативными действиями. Мы постоянно общаемся с тренерами различных украинских сборных, в частности молодежной и олимпийской, ведь многие наши игроки являются кандидатами в сборные Украины. Клуб доволен тем, что его футболисты играют на таком высоком уровне.

Также сейчас проходит Чемпионат Европы. Он показал, что успеха преимущественно достигают команды, которые играют первым номером, действуют агрессивно, применяют высокий прессинг. Такие сборные получают положительный результат. "Рух" в прошлом сезоне пытался играть в такой футбол и во многих матчах нам это удавалось. Это свидетельствует о том, что наша команда движется в правильном направлении, если смотреть на тенденции современного футбола", - цитирует Пономарева официальный сайт "Руха".