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Полесье объявило об уходе флангового защитника
Место дальнейшего продолжения карьеры уже почти наверняка известно
Фото: ФК Полісся
Пресс-служба "Полесья" сообщила об уходе защитника Евгения Морозко после истечения срока его контракта.
В составе житомирского клуба 31-летний футболист выступал с 2021-го года. За этот период времени Морозко отметился 1 забитым мячом и 7 результативными передачами в 39 матчах, и помог "волкам" получить золотые награды Первой Лиги в сезоне 2022-2023, а также выиграть товарищеский турнир "Winter Cup".
"Полесье" благодарит Евгения и желает только побед в дальнейшей карьере. Женя, мы всегда будем помнить твой вклад в наши общие победы", - говорится в сообщении.
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