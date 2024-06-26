Полесье объявило об уходе флангового защитника

Пресс-служба "Полесья" сообщила об уходе защитника Евгения Морозко после истечения срока его контракта.

В составе житомирского клуба 31-летний футболист выступал с 2021-го года. За этот период времени Морозко отметился 1 забитым мячом и 7 результативными передачами в 39 матчах, и помог "волкам" получить золотые награды Первой Лиги в сезоне 2022-2023, а также выиграть товарищеский турнир "Winter Cup".

"Полесье" благодарит Евгения и желает только побед в дальнейшей карьере. Женя, мы всегда будем помнить твой вклад в наши общие победы", - говорится в сообщении.