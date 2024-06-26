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Вингер Металлиста 1925 может остаться в УПЛ. Главный претендент на трансфер - Оболонь
Вероятность заключения сделки довольно высока
Фото: ФК Металіст 1925
Вингер "Металлиста 1925" Константин Бычек близок к переходу в "Оболонь". Об этом сообщает Sport.ua.
Срок трудового соглашения 24-летнего футболиста с харьковским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.
В прошлом сезоне Бычек принял участие в 18 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.
Напомним, что по итогам сезона 2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.
"Оболонь", в свою очередь, осталась в УПЛ, обыграв в переходных матчах "Левый Берег" (2:1 по сумме двух игр).
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