Вингер Металлиста 1925 может остаться в УПЛ. Главный претендент на трансфер - Оболонь

Вингер "Металлиста 1925" Константин Бычек близок к переходу в "Оболонь". Об этом сообщает Sport.ua.

Срок трудового соглашения 24-летнего футболиста с харьковским клубом рассчитан до 30 июня 2025 года.

В прошлом сезоне Бычек принял участие в 18 поединках, в которых отметился одной результативной передачей.

Напомним, что по итогам сезона 2023/24 "Металлист 1925" занял последнее, 16 место в турнирной таблице УПЛ и вылетел в Первую лигу.

"Оболонь", в свою очередь, осталась в УПЛ, обыграв в переходных матчах "Левый Берег" (2:1 по сумме двух игр).