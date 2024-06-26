Когут: Каждый игрок в Днепре-1 рассматривает варианты, потому что непонятно, что происходит

Полузащитник " Днепра-1 " Игорь Когут рассказал о ситуации в клубе, а также поделился планами на будущее.

– Многие обеспокоены тем, что сейчас происходит в СК "Днепр-1". Это уже второй клуб в городе, откровенно разваливающийся. Можете прокомментировать эту ситуацию, как это все выглядит изнутри?

– Знаете, история рано или поздно повторяется, и вот она повторилась. У нас еще нет никакой конкретики, нужно немного подождать.

– Насколько известно, фигурирует дата 1 июля, якобы именно в этот день должна решиться судьба команды и начаться собрание. Такая же информация и у игроков?

– Команда должна выйти на сборы именно 1 июля. Но если говорить о решении относительно будущего клуба, то это еще остается большим вопросом. Мы все надеемся на позитивное развитие, но пока должны ждать решения руководства.

– Команда возвращается из отпуска другим составом, многие уже покинули "Днепр-1". Если так смотреть, то особенно и играть некому будет в тех же еврокубках.

– Ну да, это правда. Ситуация такова, что многих уже продали, и сейчас все находится во взвешенном состоянии.

– Появились новости, что вы рассматриваете варианты продолжения своей карьеры в других клубах, в частности, "Металлисты 1925" и "Черноморце". Как это соответствует реальности?

– Любой футболист в команде рассматривает варианты, потому что совершенно непонятно, что происходит. Я же не буду заканчивать с футболом, если "Днепр-1" исчезнет, ​​поэтому нельзя исключать ни один из вариантов, я все рассматриваю. Но в первую очередь для меня дождаться решения относительно "Днепра-1" и его судьбы, а дальше уже думать.