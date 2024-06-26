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Когут: Каждый игрок в Днепре-1 рассматривает варианты, потому что непонятно, что происходит
Конкретика в клубе появится 1 июля
Фото: scdnipro1.com
Полузащитник "
– Многие обеспокоены тем, что сейчас происходит в СК "Днепр-1". Это уже второй клуб в городе, откровенно разваливающийся. Можете прокомментировать эту ситуацию, как это все выглядит изнутри?
– Знаете, история рано или поздно повторяется, и вот она повторилась. У нас еще нет никакой конкретики, нужно немного подождать.
– Насколько известно, фигурирует дата 1 июля, якобы именно в этот день должна решиться судьба команды и начаться собрание. Такая же информация и у игроков?
– Команда должна выйти на сборы именно 1 июля. Но если говорить о решении относительно будущего клуба, то это еще остается большим вопросом. Мы все надеемся на позитивное развитие, но пока должны ждать решения руководства.
– Команда возвращается из отпуска другим составом, многие уже покинули "Днепр-1". Если так смотреть, то особенно и играть некому будет в тех же еврокубках.
– Ну да, это правда. Ситуация такова, что многих уже продали, и сейчас все находится во взвешенном состоянии.
– Появились новости, что вы рассматриваете варианты продолжения своей карьеры в других клубах, в частности, "Металлисты 1925" и "Черноморце". Как это соответствует реальности?
– Любой футболист в команде рассматривает варианты, потому что совершенно непонятно, что происходит. Я же не буду заканчивать с футболом, если "Днепр-1" исчезнет, поэтому нельзя исключать ни один из вариантов, я все рассматриваю. Но в первую очередь для меня дождаться решения относительно "Днепра-1" и его судьбы, а дальше уже думать.
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