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Динамо договорилось об аренде Себальоса на полгода, - источник

Премьер-лига

А дальше - будет видно

Динамо договорилось об аренде Себальоса на полгода, - источник

Фото: Атлетіко Хуніор

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"Динамо" договорилось об аренде 23-летнего центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса.

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Как сообщает журналист Игорь Бурбас, арендное соглашение будет рассчитано на полгода.

По данным инсайдера, этого времени достаточно обеим сторонам, чтобы присмотреться друг к другу. После этого в зависимости от количества сыгранных матчей у киевлян будет опция полноценного выкупа контракта защитника.

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Напомним, что этим летом "Динамо" уже усилилось защитником Максимом Брагару и хавбеком Александром Пихаленком.

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Динамо (Киев) Игорь Бурбас Брайан Себальос
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Источник:
Телеграм-канал Игоря Бурбаса
Опубликовал: Михаил Черныш
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