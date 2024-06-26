Динамо договорилось об аренде Себальоса на полгода, - источник

"Динамо" договорилось об аренде 23-летнего центрального защитника "Форталезы" Брайана Себальоса.

Как сообщает журналист Игорь Бурбас, арендное соглашение будет рассчитано на полгода.

По данным инсайдера, этого времени достаточно обеим сторонам, чтобы присмотреться друг к другу. После этого в зависимости от количества сыгранных матчей у киевлян будет опция полноценного выкупа контракта защитника.

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Напомним, что этим летом "Динамо" уже усилилось защитником Максимом Брагару и хавбеком Александром Пихаленком.