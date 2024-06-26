Очередные два игрока покинули Черноморец

Еще два игрока покинули одесский " Черноморец ".

Речь идет о Владиславе Шаповале и Владиславе Огире, которые пришли в феврале и марте соответственно из житомирского "Полесья". Оба так и не стали основными в команде, сыграв в весеннем отрезке лишь по 2 матча чемпионата.

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Игроков поблагодарил генеральный директор клуба Анатолий Мисюра.

"Мы им благодарны за помощь и желаем дальнейших успешных выступлений в украинском футболе", – сказал Мисюра.