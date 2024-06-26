Черноморец: Клуб благодарен Роману Григорчуку, это была приятная история

Одесский "Черноморец" сделал официальное заявление относительно главного тренера команды Романа Григорчука, который возглавил азербайджанский "Нефтчи" .

"После разговора по обоюдному согласию было принято решение о прекращении контракта между клубом и главным тренером Романом Григорчуком. Действующее соглашение с "Черноморцем" подходило к концу в июне текущего 2024 года.

"Черноморец" благодарен Роману Иосифовичу за эти 2,5 года плодотворного сотрудничества. В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам. Памятные победы над принципиальными соперниками, выход в полуфинал Кубка... Это была приятная история!