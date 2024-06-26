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Черноморец: Клуб благодарен Роману Григорчуку, это была приятная история

Премьер-лига
Обновлено

Роман Иосифович отправился тренировать Нефтчи

Черноморец: Клуб благодарен Роману Григорчуку, это была приятная история

t.me/ChernomoretsOdessa

Новина українською

Одесский "Черноморец" сделал официальное заявление относительно главного тренера команды Романа Григорчука, который возглавил азербайджанский "Нефтчи".

"После разговора по обоюдному согласию было принято решение о прекращении контракта между клубом и главным тренером Романом Григорчуком. Действующее соглашение с "Черноморцем" подходило к концу в июне текущего 2024 года.

"Черноморец" благодарен Роману Иосифовичу за эти 2,5 года плодотворного сотрудничества. В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам. Памятные победы над принципиальными соперниками, выход в полуфинал Кубка... Это была приятная история!

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Желаем успехов Роману Григорчуку в дальнейшей карьере, ждите новостей от клуба", - говорится в заявлении "Черноморца".

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Источник:
ТГ-канал Черноморца
Опубликовал: Михаил Черныш
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