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Черноморец: Клуб благодарен Роману Григорчуку, это была приятная история
Роман Иосифович отправился тренировать Нефтчи
t.me/ChernomoretsOdessa
Одесский "Черноморец" сделал официальное заявление относительно главного тренера команды Романа Григорчука,
"После разговора по обоюдному согласию было принято решение о прекращении контракта между клубом и главным тренером Романом Григорчуком. Действующее соглашение с "Черноморцем" подходило к концу в июне текущего 2024 года.
"Черноморец" благодарен Роману Иосифовичу за эти 2,5 года плодотворного сотрудничества. В непростой период для страны специалист приложил максимум усилий, чтобы команда дарила положительные эмоции своим болельщикам. Памятные победы над принципиальными соперниками, выход в полуфинал Кубка... Это была приятная история!
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Желаем успехов Роману Григорчуку в дальнейшей карьере, ждите новостей от клуба", - говорится в заявлении "Черноморца".
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