Официально: Кривбасс прекратил сотрудничество с Романом Дебелко

" Кривбасс " объявил о прекращении сотрудничества с 30-летним форвардом Романом Дебелко.

Руководство клуба решило не продлевать контракт игрока, который стал свободным агентом.

Дебелко присоединился к криворожской команде в 2021 году. За три сезона провел за красно-белых 53 матча, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи:

Роман – автор первого дубля криворожской команды в УПЛ после возрождения клуба. Именно его два гола принесли "Кривбассу" дебютную победу в элите украинского футбола.

В сезоне 20232024 на его счету 13 матчей, 1 гол – в ворота "Зари", 555 минут на поле. Во втором полугодии так и не сыграл ни одного официального матча из-за длительного восстановления после травмы.