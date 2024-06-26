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Официально: Кривбасс прекратил сотрудничество с Романом Дебелко
Форвард получил статус свободного агента
fckryvbas.com
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Руководство клуба решило не продлевать контракт игрока, который стал свободным агентом.
Дебелко присоединился к криворожской команде в 2021 году. За три сезона провел за красно-белых 53 матча, забил 11 голов и отдал 2 результативные передачи:
Роман – автор первого дубля криворожской команды в УПЛ после возрождения клуба. Именно его два гола принесли "Кривбассу" дебютную победу в элите украинского футбола.
В сезоне 20232024 на его счету 13 матчей, 1 гол – в ворота "Зари", 555 минут на поле. Во втором полугодии так и не сыграл ни одного официального матча из-за длительного восстановления после травмы.
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