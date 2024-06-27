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Замена для Григорчука. Максимов находится в шаге от того, чтобы возглавить Черноморец, - СМИ

Премьер-лига
Обновлено

Свой контракт тренер не доработает

Замена для Григорчука. Максимов находится в шаге от того, чтобы возглавить Черноморец, - СМИ

scdnipro1.com.ua

Новина українською

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Черноморце". Об этом сообщает Sport.ua.

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По информации источника, стороны согласовали все детали сотрудничества. Соглашение будет подписано на сезон с опцией продления еще на год. Максимову осталось завершить свою работу в "Днепре-1", который находится на грани исчезновения.

Срок трудового соглашения специалиста с днепровским клубом рассчитан до 2025 года.

В Одессе Максимов будет работать вместе со своим штабом помощников - Николай Медин, Николай Ищенко и Сергей Ревут.

Напомним, что вчера "Черноморец" официально покинул Роман Григорчук. Новым местом работы наставника станет азербайджанский "Нефтчи".

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Юрий Максимов Черноморец (Одесса) СК Днепр-1
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Источник:
Sport.ua
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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Черноморчик (Одесса )
27.06.2024 в 13:45
Хороший тренер, но вечно приходится тренировать клубы без финансирования . А без бабла не выдовишь и рыбку из пруда.
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Комментарии 3
Черноморчик (Одесса )
27.06.2024 в 13:45
Хороший тренер, но вечно приходится тренировать клубы без финансирования . А без бабла не выдовишь и рыбку из пруда.
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alex.belogubko (одесса)
27.06.2024 в 12:20
а МАКСИМОВ не чего об этом не знает--какой ЧО
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same tak(Україна)
27.06.2024 в 09:26
черноморец ждёт судьба фейк-1
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