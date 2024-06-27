Замена для Григорчука. Максимов находится в шаге от того, чтобы возглавить Черноморец

Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Черноморце". Об этом сообщает Sport.ua.

По информации источника, стороны согласовали все детали сотрудничества. Соглашение будет подписано на сезон с опцией продления еще на год. Максимову осталось завершить свою работу в "Днепре-1", который находится на грани исчезновения.

Срок трудового соглашения специалиста с днепровским клубом рассчитан до 2025 года.

В Одессе Максимов будет работать вместе со своим штабом помощников - Николай Медин, Николай Ищенко и Сергей Ревут.