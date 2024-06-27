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Замена для Григорчука. Максимов находится в шаге от того, чтобы возглавить Черноморец
Свой контракт тренер не доработает
scdnipro1.com.ua
Главный тренер "Днепра-1" Юрий Максимов с высокой долей вероятности продолжит карьеру в "Черноморце". Об этом сообщает Sport.ua.
По информации источника, стороны согласовали все детали сотрудничества. Соглашение будет подписано на сезон с опцией продления еще на год. Максимову осталось завершить свою работу в "Днепре-1", который находится на грани исчезновения.
Срок трудового соглашения специалиста с днепровским клубом рассчитан до 2025 года.
В Одессе Максимов будет работать вместе со своим штабом помощников - Николай Медин, Николай Ищенко и Сергей Ревут.
Напомним, что вчера
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