Фридман - о ситуации в Днепре-1: Клуб почти не дышит. Нужно констатировать смерть

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил информацию о будущем прекращении существовании клуба.

"У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать лидеров, которые остаются на контракте, но есть ли смысл биться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться. Закрыть проект солидно - без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование.

Скажем честно: "Днепр-1" почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть", - приводит слова Фридмана ТаТоТаке.