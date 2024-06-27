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Фридман - о ситуации в Днепре-1: Клуб почти не дышит. Нужно констатировать смерть
Печальная история
Фото: з вільних джерел
Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил
"У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать лидеров, которые остаются на контракте, но есть ли смысл биться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться. Закрыть проект солидно - без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование.
Скажем честно: "Днепр-1" почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть", - приводит слова Фридмана ТаТоТаке.
"Днепр-1" был основан 29 ноября 2015 года. Сезон 2023/24 годов днепряне завершили на 4-м месте в УПЛ. Команда попала в Квалификацию в Лигу конференций, где должна сыграть 2 матча против "Академии Пушкаша".
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