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Фридман - о ситуации в Днепре-1: Клуб почти не дышит. Нужно констатировать смерть

Премьер-лига
Обновлено

Печальная история

Фридман - о ситуации в Днепре-1: Клуб почти не дышит. Нужно констатировать смерть

Фото: з вільних джерел

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман подтвердил информацию о будущем прекращении существовании клуба.

"У нас есть средства, но на весь сезон их не хватит. Да, можно пытаться бороться за группу еврокубка, можно продавать лидеров, которые остаются на контракте, но есть ли смысл биться в агонии? Легче раздать долги и не мучиться. Закрыть проект солидно - без скандалов и судов, просто из-за отсутствия средств на дальнейшее существование.

Скажем честно: "Днепр-1" почти не дышит, нужно набраться смелости и констатировать смерть", - приводит слова Фридмана ТаТоТаке.

"Днепр-1" был основан 29 ноября 2015 года. Сезон 2023/24 годов днепряне завершили на 4-м месте в УПЛ. Команда попала в Квалификацию в Лигу конференций, где должна сыграть 2 матча против "Академии Пушкаша".

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деньги СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
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oda1979 (Запорожье)
27.06.2024 в 11:12
Нужно объединяться с МЗ и душить киевско-донецкую мафию.
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Комментарии 2
oda1979 (Запорожье)
27.06.2024 в 11:12
Нужно объединяться с МЗ и душить киевско-донецкую мафию.
Ответить
0
0
Ariakiev01 (Київ)
27.06.2024 в 11:00
Даешь Днепр 2?
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0
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