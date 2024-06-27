"Я говорил о худшем варианте". В Днепре-1 быстро опровергли информацию о закрытии клуба

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман опроверг свои же слова о предстоящем исчезновении клуба.

"Мы не собираемся делать радикальных заявлений. Предполагая печальный финал, я говорил о худшем варианте, но это не значит, что мы ничего не делаем.

Сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными инвесторами. В качестве домашней арены для еврокубков заявлен стадион в словацком Кошице. Сбор команды в Днепре запланирован на 6-7 июля, тренеры планируют учебно-тренировочную программу. Далее команда должна переехать в Ужгород. Ситуация сложная, но мы надеемся на оптимистическую развязку", - заявил Фридман в интервью ТаТоТаке.