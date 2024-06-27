  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Я говорил о худшем варианте". В Днепре-1 быстро опровергли информацию о закрытии клуба
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Я говорил о худшем варианте". В Днепре-1 быстро опровергли информацию о закрытии клуба

Премьер-лига

Не всё так однозначно?

"Я говорил о худшем варианте". В Днепре-1 быстро опровергли информацию о закрытии клуба

Youtube

Новина українською

Коммерческий директор "Днепра-1" Вячеслав Фридман опроверг свои же слова о предстоящем исчезновении клуба.

"Мы не собираемся делать радикальных заявлений. Предполагая печальный финал, я говорил о худшем варианте, но это не значит, что мы ничего не делаем.

Сейчас ведутся переговоры с двумя потенциальными инвесторами. В качестве домашней арены для еврокубков заявлен стадион в словацком Кошице. Сбор команды в Днепре запланирован на 6-7 июля, тренеры планируют учебно-тренировочную программу. Далее команда должна переехать в Ужгород. Ситуация сложная, но мы надеемся на оптимистическую развязку", - заявил Фридман в интервью ТаТоТаке.

Также источник отметил, что Юрий Максимов остается главным тренером "Днепра-1". Слухи о его переговорах с "Черноморцем" не соответствуют действительности.

По теме
yellow-arrow
Логинов: Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ
yellow-arrow
Фридман - о ситуации в Днепре-1: Клуб почти не дышит. Нужно констатировать смерть
yellow-arrow
Замена для Григорчука. Максимов находится в шаге от того, чтобы возглавить Черноморец, - СМИ
СК Днепр-1 Вячеслав Фридман
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Александр Бураков
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2024 в 13:51
Торік Дніпро програв послідовно кваліфай у трьох кубках.Цьогоріч на нас чекає прогрес: замість шести матчів ганьби - усього два.
Ответить
0
0
Вернуться к новостям
Комментарии 3
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2024 в 13:51
Торік Дніпро програв послідовно кваліфай у трьох кубках.Цьогоріч на нас чекає прогрес: замість шести матчів ганьби - усього два.
Ответить
0
0
avatar
Очманілий Заєць (Odessa)
27.06.2024 в 13:48
Який "Чорноморець"? Там з грошей давно катма.
Ответить
0
0
avatar
Saturn (Киев)
27.06.2024 в 12:06
Просто Беня, після того, як нарвався на америкосів, сам в жопі, а тому Дніпро-1 жде доля великого Дніпра
Ответить
1
0

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости