Логинов: Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ

Защитник "Александрии" Сергей Логинов прокомментировал ситуацию относительно возможного прекращения существования "Днепра-1".

"Читаю новости, общаюсь с ребятами из команды и понимаю, что "Днепр-1" переживает не лучшие времена. Очень сильно надеюсь, что люди, которые сейчас руководят клубом и решают вопросы по нему, сделают все от себя зависящее, чтобы клуб продолжал жить и процветать.

Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ. Надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить "Днепр-1", - сказал защитник.