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Логинов: Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ

Премьер-лига

Экс-капитан днепрян надеется на лучшее развитие событий

Логинов: Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ

Фото: ФК Олександрія

Новина українською

Защитник "Александрии" Сергей Логинов прокомментировал ситуацию относительно возможного прекращения существования "Днепра-1".

"Читаю новости, общаюсь с ребятами из команды и понимаю, что "Днепр-1" переживает не лучшие времена. Очень сильно надеюсь, что люди, которые сейчас руководят клубом и решают вопросы по нему, сделают все от себя зависящее, чтобы клуб продолжал жить и процветать.

Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ. Надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить "Днепр-1", - сказал защитник.

Напомним, что с 2017 по 2023 годы Логинов защищал цвета "Днепра-1", и некоторое время был капитаном команды.

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Источник:
Дніпрянин
Опубликовал: Александр Бураков
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