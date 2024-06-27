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Логинов: Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ
Экс-капитан днепрян надеется на лучшее развитие событий
Фото: ФК Олександрія
Защитник "Александрии" Сергей Логинов прокомментировал ситуацию относительно возможного прекращения существования "Днепра-1".
"Читаю новости, общаюсь с ребятами из команды и понимаю, что "Днепр-1" переживает не лучшие времена. Очень сильно надеюсь, что люди, которые сейчас руководят клубом и решают вопросы по нему, сделают все от себя зависящее, чтобы клуб продолжал жить и процветать.
Такой город, как Днепр, заслуживает команду в УПЛ. Надо приложить максимум усилий, чтобы сохранить "Днепр-1", - сказал защитник.
Напомним, что с 2017 по 2023 годы Логинов защищал цвета "Днепра-1", и некоторое время был капитаном команды.
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