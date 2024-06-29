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Официально. Егор Прокопенко продлил контракт с Оболонью
Продолжает карьеру с пивоварами
Getty Images/Global Images Ukraine
Полузащитник Егор Прокопенко подписал новый контракт с "Оболонью" до июня 2026 года.
Егор Прокопенко является питомцем пивоваров. На счету 26-летнего Прокопенко 97 матчей в бело-зеленой футболке, в которых он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.
Напомним, 4 мая в поединке против "ЛНЗ" Егор получил травму, разрыв передней крестообразной связки колена. Полузащитник проводит реабилитацию после операции.
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Источник:Оболонь
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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