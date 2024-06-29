Официально. Егор Прокопенко продлил контракт с Оболонью

Полузащитник Егор Прокопенко подписал новый контракт с "Оболонью" до июня 2026 года.

Егор Прокопенко является питомцем пивоваров. На счету 26-летнего Прокопенко 97 матчей в бело-зеленой футболке, в которых он забил 3 мяча и отдал 1 результативную передачу.

Напомним, 4 мая в поединке против "ЛНЗ" Егор получил травму, разрыв передней крестообразной связки колена. Полузащитник проводит реабилитацию после операции.