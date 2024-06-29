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"Днепру-1 не так повезло со жребием, как нам.". Новый вратарь Полесья – о предстоящих матчах еврокубков

Премьер-лига

Пообщался с пресс-службой клуба

"Днепру-1 не так повезло со жребием, как нам.". Новый вратарь Полесья – о предстоящих матчах еврокубков

Фото: Дніпро-1

Новина українською

Новоприбывший голкипер "Полесье" Евгений Волынец поделился комментариями о начале работы за житомирский клуб и поделился ожиданиями от предстоящего сезона.

Освоился ли ты в команде? Ты уже чувствуешь, что стал игроком ФК "Полесье"?

Думаю, да, потому что сейчас все вместе много времени проводим на базе. Хорошо общаемся, поэтому, можно так сказать, коннект (связь) сразу нашли с товарищами по команде.

Уже через месяц, по сути, "Полесью" стартовать в еврокубках. Ты уже знаешь, что такое еврокубки, поиграл там. Что надо знать накануне старта? На что надо обращать внимание? Что важно?

Так же как и на чемпионате Европы, в еврокубках нет слабых команд. Неважно из какой страны, неважно из какого чемпионата. Потому что это лидеры тех стран, которые они представляют. Это автоматически хорошие команды, поэтому там вообще невозможна недооценка. Вот это первое, что мне приходит в голову. Я играл как с сильными командами, так и со слабыми. И не факт, что со слабыми было легче.

Что ты знаешь об "Олимпии"?

Пока что ничего. Прошла жеребьевка и все. Я так немножко посмотрел в инстаграм - не более.

Хотелось как-то конкретного соперника, там же было пять команд? Или кто бы не выпал - одного уровня команды плюс-минус?

Я смотрел, мне кажется, что плюс-минус там были все равные команды. Мне кажется, что "Днепру-1" не так повезло со жребием, как нам. Хоть они были сеяными.

Ты считаешь, что "Полесью" немного повезло со жребием?

Ну, мне так кажется.

Как тебе работа тренера по вратарям в "Полесье"? Оцени то, что ты успел увидеть за неделю.

На очень хорошем уровне. Я общался, и об этом тренере вратарей всегда были очень хорошие отзывы. Я думаю, что у него работа тоже на таком топовом уровне.

Каким тебе видится сезон грядущий?

Интересно. Я думаю, что будет очень интересно, потому что все команды будут усиливаться. И так, как и "Полесье", будут хотеть занимать самые высокие места.

Напомним, в прошлом сезоне Волынец за бывший клуб "Днепра-1" отыграл 22 матча в УПЛ, из которых пропустил 17 голов и 9 раз покинул ворота "сухими".

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Евгений Волынец Полесье (Житомир)
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Источник:
Полісся
Опубликовал: Валентина Чорноштан
Комментарии
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Петруха
29.06.2024 в 13:43
Расскажи о том, как по ночам тебе снились эти невъебенные поля, прекрасный, дружный коллектив, инфраструктура, что лучше залесья команды в мире нет!
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Комментарии 2
Петруха
29.06.2024 в 13:43
Расскажи о том, как по ночам тебе снились эти невъебенные поля, прекрасный, дружный коллектив, инфраструктура, что лучше залесья команды в мире нет!
Ответить
0
0
Віктор Бокасса (Betwmount)
29.06.2024 в 10:25
Дніпру вже все одно
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