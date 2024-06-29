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Шахтер проведет сегодня первый товарищеский матч межсезонья
В соперниках – представитель Боснии и Герцеговины
Фото: ФК Шахтар
Сегодня, 29 июня, "Шахтер" проведет первый товарищеский матч в летнее межсезонье. Соперником "горняков" станет "Сараево" из Боснии и Герцеговины.
Поединок состоится в спортивном центре Радомле, недалеко от словенской Любляны. Старт встречи намечен на 18:30 по киевскому времени.
Для "Сараево" это будет второй матч через два дня. Вчера они играли против ФК УТА из Румынии и выиграли 3:1.
Добавим, что Сараево завершило предыдущий чемпионат Боснии и Герцеговины на четвертом месте. Команда будет выступать в квалификационном раунде Лиги конференций.
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