Шахтер проведет сегодня первый товарищеский матч межсезонья

Сегодня, 29 июня, "Шахтер" проведет первый товарищеский матч в летнее межсезонье. Соперником "горняков" станет "Сараево" из Боснии и Герцеговины.

Поединок состоится в спортивном центре Радомле, недалеко от словенской Любляны. Старт встречи намечен на 18:30 по киевскому времени.

Для "Сараево" это будет второй матч через два дня. Вчера они играли против ФК УТА из Румынии и выиграли 3:1.

Добавим, что Сараево завершило предыдущий чемпионат Боснии и Герцеговины на четвертом месте. Команда будет выступать в квалификационном раунде Лиги конференций.