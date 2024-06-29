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Известно, кто покинет Зорю, а кто из игроков останется

Премьер-лига

Не весь динамівський десант розпочне сезон у луганський команді

Известно, кто покинет Зорю, а кто из игроков останется

Фото: UA-Футбол/ Автор - Аліна Єрофеєва

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К "Заре" присоединятся Игорь Горбач и Александр Яцык, сообщает ТаТоТаке.

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По имеющейся информации, в июле к команде Юрия Коваля присоединится Игорь Горбач. Шансы Александра Яцыка остаться в киевском клубе выглядят как 50 на 50. А вот Антона Боля в "Заре" в следующем сезоне, скорее всего, не будет.

Напомним, за сезон 2023/24 в УПЛ Игорь Горбач отыграл 18 матчей, в которых отличился 2 голами. Александр Яцык сыграл 20 матчей, забил 3 гола и отдал 1 голевую передачу.

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Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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