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УАФ: Днепр-1 получил аттестат на участие в Лиге конференций, клуб не снимался с турнира

Премьер-лига
Обновлено

Пока все остается на своих местах

УАФ: Днепр-1 получил аттестат на участие в Лиге конференций, клуб не снимался с турнира

Фото: СК Дніпро-1

Новина українською

В настоящее время "Днепр-1" продолжает быть участником Лиги конференций. Об этом сообщили Tribuna.com в УАФ Tribuna.com.

Пока клубу выдан аттестат на участие в соревнованиях, он является участником еврокубков. Никаких официальных сообщений от клуба, что он не сможет играть в еврокубках, не поступало.

Вчера Игорь Бурбас сообщил, что "Днепр-1" планирует 1 июля отправить письмо в УПЛ о снятии с соревнований.

Напомним, что 25 июля днепряне должны были провести домашний поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против "Академии Пушкаша". На 1 августа запланирован ответный матч.

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СК Днепр-1
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1 голосов
Источник:
Tribuna.com
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
29.06.2024 в 13:13
А шоБереза? Вийди скажи шо небудь, поізображай ше трохи президента)))Вже мабуть не радий шо з Коломойшой звязався .Фрідман просто зник. Русол вирішив - ну нах, таким засновником бути, треба десь роботу шукати, з чогось жити))
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10
1
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Комментарии 16
жека-киев (биг виладж)
29.06.2024 в 13:13
А шоБереза? Вийди скажи шо небудь, поізображай ше трохи президента)))Вже мабуть не радий шо з Коломойшой звязався .Фрідман просто зник. Русол вирішив - ну нах, таким засновником бути, треба десь роботу шукати, з чогось жити))
Ответить
10
1
Петруха
29.06.2024 в 13:35
Жека-педрильев!
Ответить
0
9
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 13:46
петруха-вафлежуй
 
5
1
oda1979 (Запорожье)
29.06.2024 в 11:15
Днепр выйдет в финал и заработает кучу денег!
Ответить
2
7
Будєм разбіратся (Київ)
29.06.2024 в 11:48
в Лізі чемпіонів
Ответить
5
1
avatar
vr250278 (Цвіткове.Черкаська)
29.06.2024 в 11:57
Тут про Дніпро-раз .
Ответить
5
1
avatar
Вarcelinius
29.06.2024 в 12:57
Перднь уже вышла в "финал".
Ответить
5
3
Петруха
29.06.2024 в 13:39
Почеши анус, педрилиус!
 
0
7
avatar
Вarcelinius
29.06.2024 в 14:52
Петруха, х..й тебе в ухо.
 
1
2
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 13:01
как в прошлом году?обделались в трёх разных турнирах.палата №6 ждёт тебя ..... там ты выиграешь всё
Ответить
5
3
Петруха
29.06.2024 в 13:36
Поговорим, когда ахметку посадят!
 
1
7
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 13:45
не надорвись
sticker
 
3
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:30
мрієш про пальчик в попі... ну ти й збочинецць кукарільєв....
 
0
0
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 17:33
затычка простокваша ты ....из рта выйми.
 
0
2
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 17:33
петух дырявый
 
0
2
avatar
Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 17:41
Наіщо мені виймати його... ти казав любиш смоктати....
 
0
0

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