УАФ: Днепр-1 получил аттестат на участие в Лиге конференций, клуб не снимался с турнира

В настоящее время "Днепр-1" продолжает быть участником Лиги конференций. Об этом сообщили Tribuna.com в УАФ Tribuna.com.

Пока клубу выдан аттестат на участие в соревнованиях, он является участником еврокубков. Никаких официальных сообщений от клуба, что он не сможет играть в еврокубках, не поступало.

Вчера Игорь Бурбас сообщил , что "Днепр-1" планирует 1 июля отправить письмо в УПЛ о снятии с соревнований.

Напомним, что 25 июля днепряне должны были провести домашний поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против "Академии Пушкаша". На 1 августа запланирован ответный матч.