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УАФ: Днепр-1 получил аттестат на участие в Лиге конференций, клуб не снимался с турнира
Пока все остается на своих местах
Фото: СК Дніпро-1
В настоящее время "Днепр-1" продолжает быть участником Лиги конференций. Об этом сообщили Tribuna.com в УАФ Tribuna.com.
Пока клубу выдан аттестат на участие в соревнованиях, он является участником еврокубков. Никаких официальных сообщений от клуба, что он не сможет играть в еврокубках, не поступало.
Вчера
Напомним, что 25 июля днепряне должны были провести домашний поединок второго раунда квалификации Лиги конференций против "Академии Пушкаша". На 1 августа запланирован ответный матч.
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