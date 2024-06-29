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Вереск назначил нового тренера по физподготовке

Премьер-лига

У Вереса кадровое пополнение

Вереск назначил нового тренера по физподготовке

НК Верес

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Максим Козлюк стал новым тренером по физической подготовке у ровенского "Вереса".

Максим Козлюк ранее работал тренером по физической подготовке "Динамо Киев" U19 и "Кривбасс" U19.

Максим Козлюк родился 04 апреля 1993 в Бердичеве Житомирской области. Окончил Национальный университет физического воспитания и спорта Украины. Имеет тренерский B-диплом УЕФА.

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Источник:
НК Верес
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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