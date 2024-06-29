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Шахтер - Сараево. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча
Горняки начинают сборы
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
29 июня чемпион Украины "Шахтер" сыграет первый контрольный матч на подготовительных сборах в Словении.
Соперником "Шахтера" станет боснийский клуб "Сараево". Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.
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29 июня. Контрольный матч.
Шахтер 18:30 Сараево
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Источник:ФК Шахтар
Опубликовал: Александр Сапожников
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 18:35
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