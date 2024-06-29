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Шахтер - Сараево. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Премьер-лига
Обновлено

Горняки начинают сборы

Шахтер - Сараево. Смотреть онлайн LIVE прямую видеотрансляцию контрольного матча

Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий

Новина українською

29 июня чемпион Украины "Шахтер" сыграет первый контрольный матч на подготовительных сборах в Словении.

Соперником "Шахтера" станет боснийский клуб "Сараево". Игра начнется в 18:30 по киевскому времени.

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29 июня. Контрольный матч.

Шахтер 18:30 Сараево

Текстовая трансляция UA-Футбол

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1 голосов
Источник:
ФК Шахтар
Опубликовал: Александр Сапожников
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 18:35
Вся Украина болеет за боснийцев и против донецких вонючек!
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1
7
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Комментарии 9
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 18:35
Вся Украина болеет за боснийцев и против донецких вонючек!
Ответить
1
7
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 19:10
шахтер выигрывает 2:0 убогий.ты как всегда в дерьме по уши.глотай чмо и не тявкай
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6
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 19:15
Еще не вечер лаптеголовый! Второй тайм будет за нами!
 
1
7
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 19:29
чмо ты тупое.будешь сосать и во втором тайме.надо же родиться таким е......м.
 
6
2
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 20:27
постучи лаптем себе по голове идиот и полечи своё фуфло
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2
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 14:24
Боснийцы загоните в сарай это ахметостадо!
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1
8
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 15:35
помой фуфло и не гавкай .фейк-1 в .опе.жажа падаль
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6
2
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 17:55
Ваше место ахметостадо в стойле на ферме у януковича под ростовом!
 
1
7
tekutiev (донецк,Украина)
29.06.2024 в 18:02
твоё место на параше чмо
 
5
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