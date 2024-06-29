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Кривбасс – Ингулец 3:1. Видео голов и обзор матча

Премьер-лига

Первая победа криворожцев на сборах

Кривбасс – Ингулец 3:1. Видео голов и обзор матча

Фото: ФК Кривбас

UA-Футбол
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"Кривбасс" начал межсезонную подготовку матчем против "Ингульца". Подопечные Вернидуба победили соперника со счётом 3:1.

Команды обменялись голами в первом тайме, но после перерыва криворожцы добили соперника.

"Кривбасс" (Кривой Рог) - "Ингулец" (Петрово, Кировоградская обл.) - 3:1 (1:1)

Арбитр: Анатолий Ухов (Кривой Рог)

Голы: Артем Ситало, 17 (0:1), Принс Аду, 26 (1:1), Жан По, 54 (2:1), Олег Кожушко, 89 (3:1)

Нереализованный пенальти: Соса 89 (штанга)

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