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Вернидуб: Кривбасс работал на первых сборах с мячами 2 дня из 10
Втягивались в работу
Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва
Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подытожил первый сбор команды и товарищеский матч против "Ингульца".
“ – Юрий Николаевич, которым вышел первый летний сбор для “Кривбасса”?
– Все запланированное мы выполнили. 10-дневный период подготовки получился нелегким для ребят. Очень много было беговой работы. С мячами начали больше заниматься только в последние два дня, ведь готовились к “Ингульцу”.
– Что касается первого спарринга, в котором мы победили "Ингулец". Довольны ли его итогами?
– Я очень доволен тем, как команда провела сегодняшний матч. Победили, слава Богу, что без травм. Двигаемся дальше. Завтра – последний день первого сбора. После чего команда один день отдохнет. А уже 1 июля отправимся на второй сбор в Словению, где у нас запланировано еще больше работы и интересных контрольных матчей”, – сказал Вернидуб после победы.
"Кривбасс" стартует на сборах в Словении 6 июля матчем против "Динамо" Бухарест.
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