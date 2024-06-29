Вернидуб: Кривбасс работал на первых сборах с мячами 2 дня из 10

Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подытожил первый сбор команды и товарищеский матч против "Ингульца".

– Все запланированное мы выполнили. 10-дневный период подготовки получился нелегким для ребят. Очень много было беговой работы. С мячами начали больше заниматься только в последние два дня, ведь готовились к “Ингульцу”.

– Что касается первого спарринга, в котором мы победили "Ингулец". Довольны ли его итогами?

– Я очень доволен тем, как команда провела сегодняшний матч. Победили, слава Богу, что без травм. Двигаемся дальше. Завтра – последний день первого сбора. После чего команда один день отдохнет. А уже 1 июля отправимся на второй сбор в Словению, где у нас запланировано еще больше работы и интересных контрольных матчей”, – сказал Вернидуб после победы.