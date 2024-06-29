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Вернидуб: Кривбасс работал на первых сборах с мячами 2 дня из 10

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Втягивались в работу

Вернидуб: Кривбасс работал на первых сборах с мячами 2 дня из 10

Фото: UA-Футбол/Автор - Аліна Єрофеєва

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Главный тренер "Кривбасса" Юрий Вернидуб подытожил первый сбор команды и товарищеский матч против "Ингульца".

– Юрий Николаевич, которым вышел первый летний сбор для “Кривбасса”?

– Все запланированное мы выполнили. 10-дневный период подготовки получился нелегким для ребят. Очень много было беговой работы. С мячами начали больше заниматься только в последние два дня, ведь готовились к “Ингульцу”.

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– Что касается первого спарринга, в котором мы победили "Ингулец". Довольны ли его итогами?

– Я очень доволен тем, как команда провела сегодняшний матч. Победили, слава Богу, что без травм. Двигаемся дальше. Завтра – последний день первого сбора. После чего команда один день отдохнет. А уже 1 июля отправимся на второй сбор в Словению, где у нас запланировано еще больше работы и интересных контрольных матчей”, – сказал Вернидуб после победы.

"Кривбасс" стартует на сборах в Словении 6 июля матчем против "Динамо" Бухарест.

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Юрий Вернидуб Кривбасс (Кривой Рог)
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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 14:23
Правильно Юра, сначало физуху после отдыха подтянуть а потом уже и с мячами работать. Если надо могу подъехать и показать пару своих коронных ударов. А потом в ганделек пойдем оттянемся. Идет??
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Комментарии 1
avatar
жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 14:23
Правильно Юра, сначало физуху после отдыха подтянуть а потом уже и с мячами работать. Если надо могу подъехать и показать пару своих коронных ударов. А потом в ганделек пойдем оттянемся. Идет??
Ответить
0
2

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