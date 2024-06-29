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Черноморец выплатил большинство долгов по зарплате за апрель
Однако до сих пор клуб должен еще много
Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол
Вчера, 28 июня, “Черноморец” выплатил большинство зарплаты игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды за апрель. Об этом сообщает ТаТоТаке.
Однако деньги пришли частично – в размере 70%.
На данный момент руководство клуба до сих пор должно полную зарплату за май, а также 60% за июнь и 30% за апрель.
"Игрокам, чьи контракты действовали до 30.06.2024, - согласно практике расчетов - в 20-х числах июля должны отдать за июнь", - пишет ТаТоТаке.
Кроме зарплат, команде также задолжали и премиальные. Клуб не выплатил их за две победы в весенней части чемпионата. Сумма составляет ориентировочно 15-20 тысяч гривен за каждые три очка для игроков старта.
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