Черноморец выплатил большинство долгов по зарплате за апрель

Вчера, 28 июня, “Черноморец” выплатил большинство зарплаты игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды за апрель. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако деньги пришли частично – в размере 70%.

На данный момент руководство клуба до сих пор должно полную зарплату за май, а также 60% за июнь и 30% за апрель.

"Игрокам, чьи контракты действовали до 30.06.2024, - согласно практике расчетов - в 20-х числах июля должны отдать за июнь", - пишет ТаТоТаке.

Кроме зарплат, команде также задолжали и премиальные. Клуб не выплатил их за две победы в весенней части чемпионата. Сумма составляет ориентировочно 15-20 тысяч гривен за каждые три очка для игроков старта.