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Черноморец выплатил большинство долгов по зарплате за апрель

Премьер-лига
Обновлено

Однако до сих пор клуб должен еще много

Черноморец выплатил большинство долгов по зарплате за апрель

Фото - Анатолій Спиця, UA-Футбол

Новина українською

Вчера, 28 июня, “Черноморец” выплатил большинство зарплаты игрокам, тренерскому штабу и персоналу команды за апрель. Об этом сообщает ТаТоТаке.

Однако деньги пришли частично – в размере 70%.

На данный момент руководство клуба до сих пор должно полную зарплату за май, а также 60% за июнь и 30% за апрель.

"Игрокам, чьи контракты действовали до 30.06.2024, - согласно практике расчетов - в 20-х числах июля должны отдать за июнь", - пишет ТаТоТаке.

Кроме зарплат, команде также задолжали и премиальные. Клуб не выплатил их за две победы в весенней части чемпионата. Сумма составляет ориентировочно 15-20 тысяч гривен за каждые три очка для игроков старта.

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Черноморец (Одесса)
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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 18:08
Треба клуб передати одеським митникам.... Через пару років виграє Лігу Чемпіонів....
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Комментарии 2
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Просто Квашин (Харків)
29.06.2024 в 18:08
Треба клуб передати одеським митникам.... Через пару років виграє Лігу Чемпіонів....
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0
0
alex.belogubko (одесса)
29.06.2024 в 15:27
надо искать новых хозяев эти не надёжные --американцы хотели купить а им мало бабок у ЧО не чего нет одно название--ни стадиона -ни базы а теперь нет тренера и игроков
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