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Кожушко: В Словении уже больше поработаем с мячами и над тактикой

Премьер-лига

На первом сборе занимались развитием физики

Кожушко: В Словении уже больше поработаем с мячами и над тактикой

Фото: fckryvbas.com

Новина українською

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал товарищеский матч против "Ингульца".

– Олег, первый матч - и сразу победный. Или все удалось?

– Как для первой игры после отпуска все получалось неплохо. Первый сбор – это большие нагрузки, поэтому в целом все хорошо. Впечатления от матча? Положительные. Начали ведь этот этап собрания с победы. Это очень важно. В первую очередь, для психологии. Игрой доволен.

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– Ты забил третий гол. Стоил на добивании после пенальти?

– Просто ко мне мяч прилетел – и я забил (улыбается). Поэтому ничего особенного. Это моя работа. Фортуна улыбнулась в этот момент.

– В Словении будет более тяжелый сбор?

– Конечно, там уже больше поработаем с мячами и над тактикой. На первом сборе уделялось больше внимания физике. Было много беговой работы. Впереди – много спаррингов, будет интересный этап подготовки к новому сезону”, – сказал Кожушко.

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1 июля "Кривбасс" отправится на второе летнее собрание в Словению. Там команда Вернидуба начнет со спарринга против "Динамо" Бухарест 7 июля.

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Кривбасс (Кривой Рог) Олег Кожушко
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Источник:
Офіційний сайт Кривбасу
Опубликовал: Максим Кучер
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