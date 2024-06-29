Кожушко: В Словении уже больше поработаем с мячами и над тактикой

Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал товарищеский матч против "Ингульца".

– Как для первой игры после отпуска все получалось неплохо. Первый сбор – это большие нагрузки, поэтому в целом все хорошо. Впечатления от матча? Положительные. Начали ведь этот этап собрания с победы. Это очень важно. В первую очередь, для психологии. Игрой доволен.

“ – Олег, первый матч - и сразу победный. Или все удалось?

– Ты забил третий гол. Стоил на добивании после пенальти?

– Просто ко мне мяч прилетел – и я забил (улыбается). Поэтому ничего особенного. Это моя работа. Фортуна улыбнулась в этот момент.

– В Словении будет более тяжелый сбор?

– Конечно, там уже больше поработаем с мячами и над тактикой. На первом сборе уделялось больше внимания физике. Было много беговой работы. Впереди – много спаррингов, будет интересный этап подготовки к новому сезону”, – сказал Кожушко.