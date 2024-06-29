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Кожушко: В Словении уже больше поработаем с мячами и над тактикой
На первом сборе занимались развитием физики
Фото: fckryvbas.com
Нападающий "Кривбасса" Олег Кожушко прокомментировал товарищеский матч против "Ингульца".
“ – Олег, первый матч - и сразу победный. Или все удалось?
– Как для первой игры после отпуска все получалось неплохо. Первый сбор – это большие нагрузки, поэтому в целом все хорошо. Впечатления от матча? Положительные. Начали ведь этот этап собрания с победы. Это очень важно. В первую очередь, для психологии. Игрой доволен.
– Ты забил третий гол. Стоил на добивании после пенальти?
– Просто ко мне мяч прилетел – и я забил (улыбается). Поэтому ничего особенного. Это моя работа. Фортуна улыбнулась в этот момент.
– В Словении будет более тяжелый сбор?
– Конечно, там уже больше поработаем с мячами и над тактикой. На первом сборе уделялось больше внимания физике. Было много беговой работы. Впереди – много спаррингов, будет интересный этап подготовки к новому сезону”, – сказал Кожушко.
1 июля "Кривбасс" отправится на второе летнее собрание в Словению. Там команда Вернидуба начнет со спарринга против "Динамо" Бухарест 7 июля.
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