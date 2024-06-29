  1. UA-Футбол ⚽
  2. Украинские
  3. Премьер-лига
  4. "Готовлюсь к сезону в Киеве": Кащук опроверг слухи о переходе в Карабах
В тренде
Премьер-лига
Премьер-лига

Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.

"Готовлюсь к сезону в Киеве": Кащук опроверг слухи о переходе в Карабах

Премьер-лига

Рассматривает варианты от других клубов

"Готовлюсь к сезону в Киеве": Кащук опроверг слухи о переходе в Карабах

фото - ФК Шахтар (Донецьк)

Новина українською

Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук в комментарии ТаТоТаке опроверг слухи о переходе в "Карабах".

“Видел, что наши СМИ дружно подхватили эту новость, но не надо верить всему, что написано в Интернете. Конечно, я не подписывал контракт с “Карабахом” и не собираюсь этого делать

Сейчас готовлюсь к сезону по индивидуальной программе в Киеве и параллельно рассматриваю предложения от клубов. Пока ничего не решено, но это вопрос в ближайшее время”, – сказал Кащук.

Читайте также"Хочу играть в Европе", - Кащук заявил, что летом покидает Шахтер

В прошлом сезоне на счету вингера четыре гола и один ассист в 12 матчах во всех турнирах. Его контракт с "Шахтером" истекает завтра, 30 июня.

По теме
yellow-arrow
Нападающий Руха: Хочется как можно быстрее адаптироваться к требованиям взрослого футбола, ведь чувствуется разница по сравнению с юниорскими соревнованиями
yellow-arrow
Верес продлил контракт с основным защитником
yellow-arrow
"Спасибо, легенда". Шахтер подтвердил расставание с Ракицким
Алексей Кащук
Оцените этот материал:
1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
Войдите, чтобы оставлять комментарии. Войти

Популярное сейчас


Новости Футбола

Все новости

Лучшие букмекеры

Букмекер
Бонус
1
15 000 грн
На сайт
2
12000 грн
На сайт
3
2 500 грн
На сайт
Все букмекеры

Спорт - Главное

Все новости