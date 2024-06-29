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"Готовлюсь к сезону в Киеве": Кащук опроверг слухи о переходе в Карабах
Рассматривает варианты от других клубов
фото - ФК Шахтар (Донецьк)
Полузащитник "Шахтера" Алексей Кащук в комментарии ТаТоТаке опроверг слухи о переходе в "Карабах".
“Видел, что наши СМИ дружно подхватили эту новость, но не надо верить всему, что написано в Интернете. Конечно, я не подписывал контракт с “Карабахом” и не собираюсь этого делать
Сейчас готовлюсь к сезону по индивидуальной программе в Киеве и параллельно рассматриваю предложения от клубов. Пока ничего не решено, но это вопрос в ближайшее время”, – сказал Кащук.
В прошлом сезоне на счету вингера четыре гола и один ассист в 12 матчах во всех турнирах. Его контракт с "Шахтером" истекает завтра, 30 июня.
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