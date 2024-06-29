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После ухода Григорчука Черноморец рассчитывает на легионера, которого клуб ранее хотел отпустить
Точку в деле игрока ставить рано
Фото: ФК Чорноморець
Из большого количества легионеров, которые в сезоне 2023/24 были в заявке одесского "Черноморца", в команде останутся трое-четверо. Среди них есть боснийский защитник Владимир Арсич, который за всю весеннюю часть прошлого чемпионата не сыграл ни одного матча в составе "моряков". Сначала ожидалось, что с этим футболистом дороги у "Черноморца" разойдутся. Однако непростая ситуация в одесской команде, которую в текущее межсезонье покинуло полтора десятка футболистов, создала кадровый дефицит. Теперь каждый игрок в "Черноморце" - на вес золота.
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23-летний Арсич на днях прибыл в Одессу, где надеется наконец-то дебютировать в составе украинского клуба. Легионер рассчитывает, что если он не смог это сделать под руководством Романа Григорчука, то это ему удастся с новым главным тренером, имя которого станет известно в ближайшее время.
Напомним, что недавно одесский "Черноморец" объявил о расставании с главным тренером Романом Григорчуком. Тот возглавил азербайджанский "Нефтчи".
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