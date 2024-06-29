Премьер-лига
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Полузащитника Шахтера хотели подписать клубы из Италии, Германии, Испании и Мексики
С разных дивизионов
UA-Футбол/Авторка: Аліна Єрофєєва
К правому полузащитнику "Шахтера" Алексею Кащуку за последние полгода проявляло внимание много клубов из-за границы. Об этом сообщает ТаТоТакое.
Речь идет о представителях чемпионов Италии, Германии и Испании разных дивизионов. Также известно об интересе "Некаксы" из Мексики.
Контракт Кащука с “горняками” рассчитан до конца текущего месяца. 1 июля он станет свободным агентом.
Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 млн. евро.
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Источник:ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
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29.06.2024 в 16:19
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