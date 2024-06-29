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Полузащитника Шахтера хотели подписать клубы из Италии, Германии, Испании и Мексики

Премьер-лига

С разных дивизионов

Полузащитника Шахтера хотели подписать клубы из Италии, Германии, Испании и Мексики

UA-Футбол/Авторка: Аліна Єрофєєва

Новина українською

К правому полузащитнику "Шахтера" Алексею Кащуку за последние полгода проявляло внимание много клубов из-за границы. Об этом сообщает ТаТоТакое.

Речь идет о представителях чемпионов Италии, Германии и Испании разных дивизионов. Также известно об интересе "Некаксы" из Мексики.

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Контракт Кащука с “горняками” рассчитан до конца текущего месяца. 1 июля он станет свободным агентом.

Аналитический портал Transfermarkt оценивает 24-летнего футболиста в 1,8 млн. евро.

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1 голосов
Источник:
ТаТоТаке
Опубликовал: Максим Кучер
Комментарии
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download1 (huyersk)
29.06.2024 в 16:19
бажаю йому піти кудись і розвиватися, щоб грати за збірну замість тих зірок недобитих
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Комментарии 1
download1 (huyersk)
29.06.2024 в 16:19
бажаю йому піти кудись і розвиватися, щоб грати за збірну замість тих зірок недобитих
Ответить
0
1

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