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Колос попытается подписать лучшего футболиста чемпионата Грузии

Премьер-лига

Хлеборобы ищут усиление за пределами Украины

Колос попытается подписать лучшего футболиста чемпионата Грузии

Фото - Georgian Footy

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Полузащитник "Дилы" Ника Гагнидзе заинтересовал команду из Ковалевки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, но коллектив из Киевской области приобретет его за меньшую сумму.

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23-летний футболист присоединился к клубу из своего родного города Гори в 2017 году. На профессиональном уровне провел 121 матч во всех турнирах (31 результативное действие). В первой половине сезона 2022/23 на правах аренды выступал в турецком "Умраниеспоре".

Весной этого года его признали лучшим игроком первого круга Лиги Эровнули. Также защищал цвета молодежных сборных Грузии U19 и U21.

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Колос (Ковалевка)
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Источник:
Футбол з вертольоту
Опубликовал: Александр Симченко
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