Колос попытается подписать лучшего футболиста чемпионата Грузии

Полузащитник "Дилы" Ника Гагнидзе заинтересовал команду из Ковалевки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, но коллектив из Киевской области приобретет его за меньшую сумму.

23-летний футболист присоединился к клубу из своего родного города Гори в 2017 году. На профессиональном уровне провел 121 матч во всех турнирах (31 результативное действие). В первой половине сезона 2022/23 на правах аренды выступал в турецком "Умраниеспоре".

Весной этого года его признали лучшим игроком первого круга Лиги Эровнули. Также защищал цвета молодежных сборных Грузии U19 и U21.