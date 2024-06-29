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Колос попытается подписать лучшего футболиста чемпионата Грузии
Хлеборобы ищут усиление за пределами Украины
Фото - Georgian Footy
Полузащитник "Дилы" Ника Гагнидзе заинтересовал команду из Ковалевки. Transfermarkt оценивает стоимость игрока в 500 тысяч евро, но коллектив из Киевской области приобретет его за меньшую сумму.
23-летний футболист присоединился к клубу из своего родного города Гори в 2017 году. На профессиональном уровне провел 121 матч во всех турнирах (31 результативное действие). В первой половине сезона 2022/23 на правах аренды выступал в турецком "Умраниеспоре".
Весной этого года его признали лучшим игроком первого круга Лиги Эровнули. Также защищал цвета молодежных сборных Грузии U19 и U21.
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