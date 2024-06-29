Новичок луганской команды: Заря – это большой клуб с европейскими традициями

Словенский легионер пообщался с пресс-службой украинского коллектива.

“Я очень рад быть здесь, присоединиться к такому сильному в Украине клубу, как “Заря”. Знаю, что "Заря" – это большой клуб с европейскими традициями.

Мы общаемся на одном языке с тренером Младеном Бартуловичем и игроками Петаром Мичиным и Яковом Башичем. Думаю, они помогут мне лучше понять команду, партнеров, легче и быстрее адаптироваться. Уже разговаривал с Петаром, сейчас поговорю с тренерами. Поэтому, думаю, все будет здорово”, – считает Жан.