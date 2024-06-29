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Новичок луганской команды: Заря – это большой клуб с европейскими традициями

Премьер-лига
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Жан Тронтель впервые прокомментировал свой переход к черно-белым

Новичок луганской команды: Заря – это большой клуб с европейскими традициями

Фото - zoryaluhansk

Новина українською

Словенский легионер пообщался с пресс-службой украинского коллектива.

“Я очень рад быть здесь, присоединиться к такому сильному в Украине клубу, как “Заря”. Знаю, что "Заря" – это большой клуб с европейскими традициями.

Мы общаемся на одном языке с тренером Младеном Бартуловичем и игроками Петаром Мичиным и Яковом Башичем. Думаю, они помогут мне лучше понять команду, партнеров, легче и быстрее адаптироваться. Уже разговаривал с Петаром, сейчас поговорю с тренерами. Поэтому, думаю, все будет здорово”, – считает Жан.

24-летний защитник выступал только в родном чемпионате. С 2019 по 2023 год Тронтель представлял "Браво" (94 встречи), а прошлый сезон провел в "Муре" (32 игры).

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Источник:
Зоря
Опубликовал: Александр Симченко
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