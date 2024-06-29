Премьер-лига - результаты и расписание матчей, турнирная таблица, новости.
Трансфер Сватка в Остин – среди самых дорогих продажей Днепра-1
Днепр-1 заработает на потере очередного футболиста
Фото: scdnipro1.com.ua
Пока продолжается сериал о возможной ликвидации СК, клуб продолжает продавать игроков. Сообщается, что "Лос Вердес" заплатили 1,2 млн евро за представителя сборной Украины. Transfermarkt оценивает исполнителя в 2 млн.
В феврале 2019 года "Заря" продала Александра в "Хайдук" за 375 тысяч евро. Уже через 10,5 месяцев "Днепр-1" приобрел футболиста у хорватской команды за 350 тысяч.
Рекордной продажей днепровского клуба стал переход Владислава Супряги в "Динамо" в 2018-м. В СМИ сообщали, что трансфер обошелся киевлянам в 6 млн евро.
Популярное сейчас
- "В Премьер-лиге такой пенальти никогда бы не назначили". Защитник Дании прокомментировал действия судьи в матче против Германии
- Лучший вратарь Евро играет за Грузию. Он побеждал россиян, стоит 60 млн, а пенальти учился отбивать у отца
- Италия вылетела от Швейцарии, Германия прошла Данию, а Шахтер победил в первом спарринге. Главные новости за 29 июня
- Днепр-1 готовит официальное письмо в УПЛ о снятии с соревнований
- Эффектная жена футболиста сборной Украины балует фанатов яркими фото после скандальной ссоры с мужем. ФОТО
- Красотка дня. Яркая жена одного из лидеров сборной Бельгии. ФОТО
Комментарии 1