Трансфер Сватка в Остин – среди самых дорогих продажей Днепра-1

Пока продолжается сериал о возможной ликвидации СК, клуб продолжает продавать игроков. Сообщается, что "Лос Вердес" заплатили 1,2 млн евро за представителя сборной Украины. Transfermarkt оценивает исполнителя в 2 млн.

В феврале 2019 года "Заря" продала Александра в "Хайдук" за 375 тысяч евро. Уже через 10,5 месяцев "Днепр-1" приобрел футболиста у хорватской команды за 350 тысяч.

Рекордной продажей днепровского клуба стал переход Владислава Супряги в "Динамо" в 2018-м. В СМИ сообщали, что трансфер обошелся киевлянам в 6 млн евро.