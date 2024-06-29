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Трансфер Сватка в Остин – среди самых дорогих продажей Днепра-1

Премьер-лига
Обновлено

Днепр-1 заработает на потере очередного футболиста

Трансфер Сватка в Остин – среди самых дорогих продажей Днепра-1

Фото: scdnipro1.com.ua

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Пока продолжается сериал о возможной ликвидации СК, клуб продолжает продавать игроков. Сообщается, что "Лос Вердес" заплатили 1,2 млн евро за представителя сборной Украины. Transfermarkt оценивает исполнителя в 2 млн.

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В феврале 2019 года "Заря" продала Александра в "Хайдук" за 375 тысяч евро. Уже через 10,5 месяцев "Днепр-1" приобрел футболиста у хорватской команды за 350 тысяч.

Рекордной продажей днепровского клуба стал переход Владислава Супряги в "Динамо" в 2018-м. В СМИ сообщали, что трансфер обошелся киевлянам в 6 млн евро.

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Александр Сваток СК Днепр-1 ФК Остин
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Источник:
Transfermarkt
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жека-киев (биг виладж)
29.06.2024 в 23:07
Беня зробить як завжди, виведе бабки, а персонал кине. Бо за його кредо- борги платять боягузи.+ Йому можна. Будь кого б затаскали, а він, памятаю, кинув персонал аеросвіт, і нічого.Треба дебіторам поспішати, шоб не залишитись ні з чим.
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Комментарии 1
жека-киев (биг виладж)
29.06.2024 в 23:07
Беня зробить як завжди, виведе бабки, а персонал кине. Бо за його кредо- борги платять боягузи.+ Йому можна. Будь кого б затаскали, а він, памятаю, кинув персонал аеросвіт, і нічого.Треба дебіторам поспішати, шоб не залишитись ні з чим.
Ответить
1
0

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