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Назаренко: Если бы не футбол, то был бы кассиром в АТБ

Премьер-лига
Обновлено

Правый вингер Полесья рассказал интересные факты о своей жизни

Назаренко: Если бы не футбол, то был бы кассиром в АТБ

Скриншот: канал Полісся на YouTube

Новина українською

Футболист "волков" ответил на вопросы журналистов YeSport в формате анкетирования.

Любимый город: Днепр. Я здесь родился, в этом городе много хороших моментов. Вообще лучший город.

Бренд одежды: Louis Vuitton.

Первый автомобиль: BMW X.

Первая зарплата: 200$.

Самый романтичный поступок: Поездка в Париж.

Топ-3 увлечения вне футбола: Рыбалка, большой теннис, нарды.

Как называют в команде: Назик, Наза.

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Супергерой в своей команде – кто бы это был и почему: Халк, потому что он никогда бы не пропустил.

Любимый футбольный игрок: CR7.

Любимый стадион: "Днепр-Арена".

Клуб, о котором мечтаешь: "Реал Мадрид".

Самая памятная игра: Победа над "Динамо". Мы играли дома на "Днепр-Арене".

Если бы не футбол, то был бы: Кассиром в АТБ города Днепр (Смеется).

Александр присоединился к "Полесью" в августе 2023 года за 200 тысяч евро. В прошлом сезоне сыграл 21 матч (4 результативных действия).

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Полесье (Житомир) Александр Назаренко
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1 голосов
Источник:
YeSport
Опубликовал: Александр Симченко
Комментарии
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 22:19
Кассиры бабы. А пацаны ящики тоскають. Сам видел...
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Комментарии 4
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жажа_the_best (Харьков)
29.06.2024 в 22:19
Кассиры бабы. А пацаны ящики тоскають. Сам видел...
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1
1
avatar
Просто Квашин (Харків)
30.06.2024 в 03:30
а ти жужа, коли не в гей-клубі, то чим займаєшся...?
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0
0
Петруха
29.06.2024 в 21:13
Рожа кассира!
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0
1
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Очманілий Заєць (Odessa)
29.06.2024 в 20:33
Ось і ще одній людині футбол життя зіпсував.
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