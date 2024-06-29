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Назаренко: Если бы не футбол, то был бы кассиром в АТБ
Правый вингер Полесья рассказал интересные факты о своей жизни
Скриншот: канал Полісся на YouTube
Футболист "волков" ответил на вопросы журналистов YeSport в формате анкетирования.
Любимый город: Днепр. Я здесь родился, в этом городе много хороших моментов. Вообще лучший город.
Бренд одежды: Louis Vuitton.
Первый автомобиль: BMW X.
Первая зарплата: 200$.
Самый романтичный поступок: Поездка в Париж.
Топ-3 увлечения вне футбола: Рыбалка, большой теннис, нарды.
Как называют в команде: Назик, Наза.
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Супергерой в своей команде – кто бы это был и почему: Халк, потому что он никогда бы не пропустил.
Любимый футбольный игрок: CR7.
Любимый стадион: "Днепр-Арена".
Клуб, о котором мечтаешь: "Реал Мадрид".
Самая памятная игра: Победа над "Динамо". Мы играли дома на "Днепр-Арене".
Если бы не футбол, то был бы: Кассиром в АТБ города Днепр (Смеется).
Александр присоединился к "Полесью" в августе 2023 года за 200 тысяч евро. В прошлом сезоне сыграл 21 матч (4 результативных действия).
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