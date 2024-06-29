Назаренко: Если бы не футбол, то был бы кассиром в АТБ

Футболист "волков" ответил на вопросы журналистов YeSport в формате анкетирования.

Любимый город: Днепр. Я здесь родился, в этом городе много хороших моментов. Вообще лучший город.

Бренд одежды: Louis Vuitton.

Первый автомобиль: BMW X.

Первая зарплата: 200$.

Самый романтичный поступок: Поездка в Париж.

Топ-3 увлечения вне футбола: Рыбалка, большой теннис, нарды.

Как называют в команде: Назик, Наза.

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Супергерой в своей команде – кто бы это был и почему: Халк, потому что он никогда бы не пропустил.

Любимый футбольный игрок: CR7.

Любимый стадион: "Днепр-Арена".

Клуб, о котором мечтаешь: "Реал Мадрид".

Самая памятная игра: Победа над "Динамо". Мы играли дома на "Днепр-Арене".

Если бы не футбол, то был бы: Кассиром в АТБ города Днепр (Смеется).

Александр присоединился к "Полесью" в августе 2023 года за 200 тысяч евро. В прошлом сезоне сыграл 21 матч (4 результативных действия).