"Здесь игроки быстро принимают решения на поле". Новичок Полесье - об украинском футболе

Недавно к "Полесью" присоединился бразильский центральный защитник Жоао Виалле, в первом интервью для пресс-службы "Полесья" 21-летний игрок поделился эмоциями относительно перехода в новую команду.

Когда ты впервые услышал, что тобой интересуется "Полесье", какой твоя была реакция?

Когда меня известили, я сразу зашел в интернет, чтобы поинтересоваться клубом и городом. Сразу выяснил, что здесь играют бразильцы. Я связался с ними - начал расспрашивать обо всем: о команде, стране. Положа руку на сердце то, что я слышал от них - и то, что я увидел - превзошло все мои ожидания. Я очень доволен, что я здесь.

Ты играешь в защите, но все бразильцы любят забивать, атаковать, их называют волшебниками мяча. Как случилось, что ты бразильский защитник?

Я открою вам тайну. Я начинал в полузащите. Но я рос и становился выше ростом, поэтому тренер решил попробовать меня на позиции опорного полузащитника. А потом и на позиции крайнего защитника. В первой же игре и в последующих матчах, всем очень понравилась моя игра. Я и защищался хорошо и вместе с тем не забывал навыки игры в нападении.

Какая информация о "Полесье" тебя больше всего поразила?

В первую очередь, это амбиции клуба. То, что он так быстро за короткий период преодолел путь от Второй Лиги до УПЛ. Также структура клуба и планы на будущее. Я убедился, что все идет быстрыми темпами. Тренировочный центр, база, академия, много планов по развитию - все движется эффективно и быстро. Прежде всего, меня поразила скорость.

Что ты знал до этого об украинском футболе?

Я и сам видел, и было немало информации о том, что в чемпионате Украины скоростные футболисты, это также касается мышления. Здесь игроки быстро принимают решения на поле, поэтому мне надо будет приложить усилия, чтобы адаптироваться к этому.

Чем еще отличается бразильский футбол от украинского?

Кроме мышления и скорости - я отмечу интенсивность и физические кондиции игроков. Я увидел, что здесь много высоких, физически крепких футболистов. В Бразилии мы так классно в воздухе не боремся, у нас столько голов головой не забивают.

Как тебе кажется, сколько тебе надо времени, чтобы адаптироваться?

Прежде всего хочу сказать, что у меня есть здесь большая поддержка от персонала, тренерского штаба, всех, кто рядом. Я не буду сейчас говорить о каких-то сроках, а просто скажу - я приложу максимум усилий. И успешной адаптации не придется долго ждать.

Каким тебе представляется грядущий сезон? Каким бы тебе хотелось его видеть?

Мы будем участвовать в трех турнирах. И, я считаю, что мы должны быть чемпионами в каждом из этих турниров. Я здесь, чтобы не просто играть в футбол, а побеждать. Для меня счастье быть в этом клубе. Я буду выкладываться на поле на 100 процентов. Фаны будут гордиться и мной и командой в целом. Будем вместе идти к победам. Вперед "Полесье"!