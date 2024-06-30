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Назарий Русин - о жребии еврокубков для Динамо и Днепра-1: Выпал неплохой жребий

Премьер-лига

Прокомментировал жеребьевку

Назарий Русин - о жребии еврокубков для Динамо и Днепра-1: Выпал неплохой жребий

Фото: Сандерленд

Новина українською

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин поделился мнениями относительно жеребьевки в еврокубках для киевского "Динамо" и "Днепра-1".

"За "Динамо" буду болеть и волноваться, потому что это моя родная команда. Как по мне, им выпал неплохой жребий, надеюсь, что они пройдут дальше ("Динамо Киев" будут играть против сербского "Партизана"). Что касается "Днепра-1", то не знаю ("Днепр-1" будет играть против венгерской "Академии Пушкаша"). Действительно надо посмотреть, будет ли на тот момент еще существовать команда".

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Напомним, 25-летний Русин за сезон 2023/24 отыграл в 27 матчах во всех турнирах, в которых забил 6 голов и отдал 2 результативных передачи.

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Динамо (Киев) Назарий Русин Днепр-1
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Источник:
УФ
Опубликовал: Валентина Чорноштан
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