Назарий Русин - о жребии еврокубков для Динамо и Днепра-1: Выпал неплохой жребий

Нападающий "Сандерленда" Назарий Русин поделился мнениями относительно жеребьевки в еврокубках для киевского "Динамо" и "Днепра-1".

"За "Динамо" буду болеть и волноваться, потому что это моя родная команда. Как по мне, им выпал неплохой жребий, надеюсь, что они пройдут дальше ("Динамо Киев" будут играть против сербского "Партизана"). Что касается "Днепра-1", то не знаю ("Днепр-1" будет играть против венгерской "Академии Пушкаша"). Действительно надо посмотреть, будет ли на тот момент еще существовать команда".