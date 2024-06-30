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Сикан: Хочу поблагодарить Пушича и Срну за то, что отпустили нас на Олимпиаду
Команда будет собираться во Франции 7 июля
Фото: ФК Шахтар/Автор - невідомий
Вчера бывший журналист Игорь Бурбас сообщил, что "Шахтер" отпустил своих пятерых футболистов на Игры-2024. Нападающий “горняков” Даниил Сикан подтвердил эту информацию.
“В первую очередь хочу поблагодарить Мистера и Дарио Срну за то, что нас отпустили. Это очень важно не только для нас, но и для всей страны. Мы понимаем, что это первые олимпийские футбольные игры для нашей страны. И мы бы очень хотели там принять максимальное участие и в таком максимально составе, в котором мы играли на Евро (молодежном в 2023 году – прим.).
Конечно, это очень тяжело. Но мы будем стараться как можно быстрее понять этот футбол, который Руслан Петрович хочет играть. И надеюсь, что мы обретем положительные эмоции, положительный результат на этом турнире.
Очень хотел на Олимпиаду. Я очень счастлив, как и все ребята. 6 июля у нас товарищеская игра в “Шахтере” (против “Хайдука” Сплит – прим. ), 7 числа мы поедем во Францию, а 9 июля – первая тренировка, – сказал Сикан.
Первый матч группового этапа Олимпиады сборная Украины проведет 24 июля против Ирака.
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